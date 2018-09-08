Facebook заблокировал аккаунт немецкого депутата за фото с Захарченко

Глава фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер пожаловался, что соцсеть Facebook заблокировала его аккаунт на 24 часа из-за снимка с погибшим главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко.

По словам политика, фото было сделано в Донецке. На нем Захарченко награждает Маурера орденом Дружбы.

«Facebook аргументировал это тем, что это якобы фотография террористической организации», — приводит слова немецкого депутата «РИА Новости».

Маурер написал письмо в администрацию соцсети, где разъяснил, что на фото не террористы, а его друг Захарченко, после чего его аккаунт разблокировали.

Это не первый случай, когда удаляются или блокируются посты с Захарченко. Так, после смерти лидера ДНР депутат Госдумы Петр Толстой прокомментировал произошедшее в социальной сети, а также в Instagram. Администрация последнего спустя шесть дней удалила его пост якобы за «насилие или угрозу применения насилия».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, погиб также телохранитель политика. Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц.