Прямой эфир

Facebook удалил пост вице-спикера Госдумы о гибели главы ДНР

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Facebook удалил пост вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о гибели главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщила его пресс-служба.

После смерти лидера ДНР депутат прокомментировал произошедшее в социальной сети, а также в приложении для обмена фотографиями Instagram. Администрация последнего спустя шесть дней удалила его пост якобы за «насилие или угрозу применения насилия». За повторную публикацию Толстому пригрозили блокировкой аккаунта.

Спустя неделю после трагедии и Facebook решил удалить запись, в которой парламентарий заявлял, что «националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе». В публикации Толстой также выражал соболезнования родным Захарченко, пишет «РИА Новости».

31 августа глава ДНР Захарченко и его охранник погибли в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин рассказал о ходе расследования убийства Захарченко
Германия признала гибель Захарченко политическим убийством

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017