Facebook удалил пост вице-спикера Госдумы о гибели главы ДНР

Facebook удалил пост вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о гибели главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщила его пресс-служба.

После смерти лидера ДНР депутат прокомментировал произошедшее в социальной сети, а также в приложении для обмена фотографиями Instagram. Администрация последнего спустя шесть дней удалила его пост якобы за «насилие или угрозу применения насилия». За повторную публикацию Толстому пригрозили блокировкой аккаунта.

Спустя неделю после трагедии и Facebook решил удалить запись, в которой парламентарий заявлял, что «националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе». В публикации Толстой также выражал соболезнования родным Захарченко, пишет «РИА Новости».

31 августа глава ДНР Захарченко и его охранник погибли в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.