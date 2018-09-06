Пушилин рассказал о ходе расследования убийства Захарченко

Постоянный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе в Минске Денис Пушилин рассказал в четверг, 6 сентября, о ходе расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.

По его словам, в республике создан оперативный штаб. Сотрудники министерства госбезопасности прорабатывают все возможные версии организации и совершения преступления.

«Участие украинских спецслужб рассматривается в первую очередь», — цитирует Пушилина RT.

По его мнению, именно официальный Киев нацелен на дестабилизацию внутриполитической обстановки в ДНР, срыв минских соглашений и эскалацию вооруженного конфликта на линии разграничения.

«Информация, полученная в результате оперативно-разыскных мероприятий, в интересах следствия не разглашается. Тем не менее очевидно, что малейшие зацепки быстро отрабатываются, по любым публичным обращениям взаимодействие с населением происходит оперативно», — добавил постпред ДНР.

Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе в центре Донецка также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт.