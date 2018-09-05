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Пушилин рассказал об обстановке в ДНР после убийства Захарченко

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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После гибели главы ДНР Александра Захарченко общество сплотилось как никогда, а Украина окончательно потеряла связь с Донбассом и русским миром, заявил в интервью «Известиям» председатель Народного совета самопровозглашенной республики, постоянный представитель ДНР в контактной группе в Минске Денис Пушилин.

Политик выразил уверенность, что к убийству Захарченко причастен Киев.

«Произошедшее с нашим лидером очень болезненно воспринимается в республике. Для всех нормальных людей в Донбассе это невосполнимая утрата. Трагедия. Нам очень трудно понять, как можно разговаривать с людьми, причастными к преступлениям, которые все эти годы творила и продолжает творить Украина», –– сказал он.

При этом Пушилин отметил, что заседание контактной группы в Минске, запланированное на среду, всё же состоится. По его словам, стремление Киева посеять разлад в ДНР не увенчалось успехом.

«В обществе чувствуется огромная сплоченность вокруг этой трагедии. Наши люди стали непредсказуемы для Киева», –– отметил он.

Также Пушилин рассказал о готовности отразить наступление ВСУ и праве донбассцев отомстить за смерть Александра Захарченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Донбасс сплотился как никогда»

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