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Прилепин заявил о причастности Киева к убийству Захарченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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К убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в любом случае причастен Киев, однако мотивы могли быть самыми разными, заявил «Известиям» российский писатель, в недавнем прошлом — советник погибшего лидера ДНР Захар Прилепин.

«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов. Но количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально — от отдельных фанатиков и его «кровников», которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, которые были уверены, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе», –– рассказал Прилепин.

При этом он отметил, что дестабилизировать ситуацию в республике Киеву не удалось.

«Были попытки посеять панику, хаос, но в тот же день стало понятно, что республика под контролем. Всё будет так, как оно и есть сейчас. Ни о каком мирном русле говорить не приходится, конечно. Будут столкновения на передовой, но о масштабном наступлении Украины тоже речь не идет совершенно», –– отметил он.

Кроме того, Прилепин высказался о новом и. о. главы ДНР и о версии, согласно которой Захарченко мог быть убит в ходе криминальных разборок.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: 

«Это просто традиционное киевское вранье»

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