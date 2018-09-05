Германия признала гибель Захарченко политическим убийством

Власти Германии признали покушение на главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики политическим убийством. Об этом в среду, 5 сентября, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

«Тот факт, что мы не используем словосочетание «политическое убийство», не означает, что есть другая оценка», — цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей».

Бройль также подчеркнул, что нормандский формат урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе работает только при условии, что все участники готовы к переговорам. По его словам, Берлин со своей стороны готов продолжать переговоры в составе «нормандской четверки».

Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе в центре Донецка также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт.