В представительстве ЕС на Украине прокомментировали гибель Захарченко

Конфликт в Донбассе уносит «слишком много жизней», заявили в представительстве Евросоюза на Украине, комментируя убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В ЕС подчеркнули, что несмотря на это покушение, необходимо и дальше соблюдать Минские договоренности, сообщает УНН.

Также в представительстве добавили, что продолжат «ожидать, что все стороны будут уважать свои обязательства».

Покушение на Захарченко было совершено 31 августа в центре Донецка. В результате взрыва также погиб его телохранитель, 11 человек получили ранения.