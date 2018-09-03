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В представительстве ЕС на Украине прокомментировали гибель Захарченко

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Точка невозврата: Донецк попрощался с Александром Захарченко
Как проходили похороны убитого главы ДНР

Конфликт в Донбассе уносит «слишком много жизней», заявили в представительстве Евросоюза на Украине, комментируя убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В ЕС подчеркнули, что несмотря на это покушение, необходимо и дальше соблюдать Минские договоренности, сообщает УНН.

Также в представительстве добавили, что продолжат «ожидать, что все стороны будут уважать свои обязательства».

Покушение на Захарченко было совершено 31 августа в центре Донецка. В результате взрыва также погиб его телохранитель, 11 человек получили ранения.

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