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Гибель Захарченко — не тема для телефонных переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Германии и Франции не планируют обсуждать убийство главы ДНР по телефону
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Телефонные переговоры между лидерами трех стран «нормандского формата» — России, Франции и Германии — после гибели главы ДНР Александра Захарченко не планируются. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Многие эксперты и политики сейчас опасаются, что убийство главы самопровозглашенной республики, являвшегося подписантом Минских соглашений, ставит под угрозу весь процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В Верховной раде «Известиям» рассказали, что на Украине у Александра Захарченко было много недоброжелателей, которые хотели его смерти.

На вопрос «Известий», планируются ли телефонные переговоры президента Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель после убийства главы ДНР, Дмитрий Песков дал отрицательный ответ.

— Нет, — сказал «Известиям» пресс-секретарь президента России.

Убийство Александра Захарченко не сулит минскому процессу ничего хорошего, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, урегулирование конфликта и без того оказалось фактически заморожено, а последние события в Донецке лишь осложнили ситуацию.

— Гибель Захарченко навредит минскому процессу. Запад, который способен заставить [президента Украины] Петра Порошенко выполнять обязательства в соответствии с соглашениями, этого не делает. По сути, какие-то договоренности иногда работают лишь в сфере экономики и обмена пленными. И то не всегда. После убийства Захарченко Запад и ОБСЕ молчат, — сказал «Известиям» российский депутат.

В Верховной раде «Известиям» заявили, что Александр Захарченко, «как и любой другой яркий представитель Донбасса, был сильным раздражителем для украинской политической элиты».

— Вчера мы как раз обсуждали этот вопрос в кулуарах рады. И какого-то общего мнения среди депутатов нет. Тем не менее желавших его смерти на Украине было немало. У нас сегодня неуправляемая ситуация — существуют различные батальоны и даже армии под патронажем олигархов. Поэтому не исключено, что кто-то с Украины мог проплатить это мероприятие, — сказал «Известиям» депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

Выражая соболезнования родным и близким главы ДНР, а также жителям Донбасса, президент РФ Владимир Путин назвал убийство Александра Захарченко подлым. По мнению президента РФ, случившееся в Донецке — еще одно свидетельство того, что «те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтоб поставить народ Донбасса на колени». Российский лидер подчеркнул, что сделать это не удастся никому.

В МИД Франции заявили, что убийство главы ДНР «не ставит под сомнение» обязательства сторон по Минским соглашениям. Во французском внешнеполитическом ведомстве уверены, что мирное урегулирование в соответствии с «Минском-2» по-прежнему не теряет свою актуальность. А представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Берлин осуждает любое применение насилия и внимательно следит за ситуацией в Донбассе после убийства главы ДНР. По его словам, ФРГ намерена и в дальнейшем продолжать участие в минском процессе, а «насильственная смерть господина Захарченко не делает усилия по внедрению Минских договоренностей менее важными — скорее наоборот».

Глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа около 17:30. Причиной смерти Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Жертвой теракта также стал его телохранитель, ранения получили еще 11 человек.

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