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Врио главы ДНР назначил новый состав правительства

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил новый состав правительства. 

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«Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном в пятницу, 7 сентября, на официальном сайте ДНР.

Место главы МЧС ДНР вместо Алексея Кострубицкого займет Андрей Богомаз, и.о. министра юстиции назначен Юрий Сироватко (ранее этот пост занимала Елена Радомская). Также сменился глава минпромторга — вместо Алексея Грановского пост займет Сергей Ильин. И.о. министра транспорта назначен Дмитрий Подлипанов, и.о. министра аграрной политики и продовольствия — Владимир Горячев, и.о. министра доходов и сборов стал Евгений Лавренов.

Свои посты сохранили главы МВД, министерства государственной безопасности, минэкономразвития, минсвязи, минугля, минфина и минобразования.

Пушилина назначили врио главы ДНР 7 сентября. За такое решение проголосовало большинство депутатов. Также парламент утвердил прекращение полномочий прежнего лидера ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Исполняющим обязанности главы республики в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура ДНР сочла это решение незаконным. 

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