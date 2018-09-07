Прямой эфир

Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) назначил врио главы республики председателя народного совета Дениса Пушилина. За такое решение проголосовало большинство депутатов.

«Донбасс сплотился как никогда»
Глава парламента ДНР Денис Пушилин — о ситуации в республике после убийства Александра Захарченко

Также парламент утвердил прекращение полномочий прежнего лидера ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

С 2014 года Пушилин представлял республику на переговорах контактной группы в Минске. По словам политика, кто заменит его на этой должности — пока не решено. Он заявил, что в ДНР «много достойных людей» и имя будет названо в ближайшее время, сообщает ДАН.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Исполняющим обязанности главы республики в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура ДНР сочла это решение незаконным, передает «Интерфакс».

По словам главы ведомства Андрея Справка, с момента смерти Захарченко, совмещавшего должности главы республики и председателя Совета министров, совет считается находящимся в отставке. Соответственно, Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого, согласно конституции, должны быть возложены эти полномочия. Таким образом, единственным действующим органом власти в государстве остался народный совет, возглавляемый Пушилиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР допустили невиновность разыскиваемых мужчин в убийстве Захарченко
Пушилин рассказал об обстановке в ДНР после убийства Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017