Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) назначил врио главы республики председателя народного совета Дениса Пушилина. За такое решение проголосовало большинство депутатов.

Также парламент утвердил прекращение полномочий прежнего лидера ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

С 2014 года Пушилин представлял республику на переговорах контактной группы в Минске. По словам политика, кто заменит его на этой должности — пока не решено. Он заявил, что в ДНР «много достойных людей» и имя будет названо в ближайшее время, сообщает ДАН.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Исполняющим обязанности главы республики в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако генпрокуратура ДНР сочла это решение незаконным, передает «Интерфакс».

По словам главы ведомства Андрея Справка, с момента смерти Захарченко, совмещавшего должности главы республики и председателя Совета министров, совет считается находящимся в отставке. Соответственно, Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого, согласно конституции, должны быть возложены эти полномочия. Таким образом, единственным действующим органом власти в государстве остался народный совет, возглавляемый Пушилиным.