В ДНР допустили невиновность разыскиваемых мужчин в убийстве Захарченко

МВД самопровозглашенной ДНР разъяснило, что причастность мужчин, которых объявили в розыск в связи с убийством главы республики Александра Захарченко, не подтверждена. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее в среду, 5 сентября, МВД опубликовало фото двух мужчин, которые находились в ресторане «Сепар» 31 августа незадолго до взрыва. Информация, которой они могут обладать, важна для следствия.

Александр Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.