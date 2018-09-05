В ДНР объявили в розыск двух очевидцев убийства Захарченко

Министерство внутренних дел самопровозглашенной ДНР опубликовало фотографии двух мужчин, разыскиваемых по делу о теракте, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

По данным правоохранителей, эти лица находились в ресторане «Сепар» 31 августа незадолго до взрыва. Информация, которой они могут обладать, важна для следствия.

Александр Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

По данным советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено накануне над дверью внутри кафе. Оно сработало в момент, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. В результате взрыва погибли Захарченко и его охранник. Казаков отметил, что это была закладка «на удачу».

Однако СМИ утверждают, что бомбу заложили над вывеской в виде Чебурашки. При этом снаряд, скорее всего, привели в действие в режиме реального времени.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.