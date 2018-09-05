Прямой эфир
Сюжет:

СМИ назвали точное место закладки убившей Захарченко бомбы

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники, устроившие взрыв в донецком кафе «Сепар», где погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, заложили бомбу над вывеской в виде Чебурашки. Об этом стало известно корреспонденту сайта mk.ru.

Гибель Захарченко — не тема для телефонных переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Германии и Франции не планируют обсуждать убийство главы ДНР по телефону

По его данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не в люстре, как это предполагалось ранее, а снаружи — над вывеской. Сайт отмечает, что у исполнителей теракта было достаточно времени для монтажа сложного направленного устройства и они знали график передвижения главы ДНР. При этом бомбу, скорее всего, привели в действие в режиме реального времени.

«Газета.ру» пишет, что в Донецке до сих пор продолжаются разыскные мероприятия и проводятся внезапные проверки на транспортных развязках и местах выезда из города.

Александр Захарченко погиб вечером 31 августа. Взрыв в кафе также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин рассказал об обстановке в ДНР после убийства Захарченко
Лавров посчитал кощунственным собирать «нормандский формат» после убийства Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017