В раде призвали не допустить российского расследования убийства Захарченко

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали не допустить российского расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

Соответствующий запрос появился в пятницу, 7 сентября, в Facebook вице-спикера, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами», — написала парламентарий.

31 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. Дело заведено по ч. 3 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»). В ведомстве подчеркнули, что данная норма была введена в российское законодательство так называемым антитеррористическим пакетом Яровой. Она подразумевает выполнение международных обязательств, касающихся борьбы с группировками и лицами, которые используют для достижения целей террористические акты.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт.