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Пушков назвал точными слова Кучмы о ситуации на Украине

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Экс-президент Украины Леонид Кучма очень точно определил ситуацию в стране, полагает глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку», — написал политик в своем Twitter.

«Надо еще немного подождать. И будет Ужас-Ужас!», — шутят в комментариях подписчики Пушкова. 

«Есть более точное слово,но оно не цензурное..» — подсказывает пользователь с ником @xcupotax.

В начале августа Кучма призвал Киев уделять больше внимания Донбассу. В интервью он заявил, что «украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону».

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