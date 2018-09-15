Пушков назвал точными слова Кучмы о ситуации на Украине

Экс-президент Украины Леонид Кучма очень точно определил ситуацию в стране, полагает глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку», — написал политик в своем Twitter.

«Надо еще немного подождать. И будет Ужас-Ужас!», — шутят в комментариях подписчики Пушкова.

«Есть более точное слово,но оно не цензурное..» — подсказывает пользователь с ником @xcupotax.

В начале августа Кучма призвал Киев уделять больше внимания Донбассу. В интервью он заявил, что «украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону».