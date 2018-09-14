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Кучма назвал происходящее на Украине ужасом

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал происходящее в стране ужасом. Способов договориться с нынешними властями республики, по его словам, не существует.

«Я удивляюсь тем кандидатам, новым, которые сегодня есть. Что они могут сделать в этой ситуации? Не знаю, как можно с этим парламентом договариваться. Не вижу у нашей политической элиты единого стратегического курса развития Украины — это ужас», — цитирует политика RT.

Экс-президент подчеркнул, что на «Украине без Кучмы» ему живется, наверное, лучше, чем рядовым украинцам, но страшно за близких.

«Если посмотреть с прогнозом в завтрашний день, то мне не совсем комфортно. Я — это я. А есть еще мои дети, внуки», — сказал Кучма.

9 августа Кучма призвал Киев уделять больше внимания Донбассу. В интервью он заявил, что «украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону».

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