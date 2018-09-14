Порошенко призвал кандидатов в президенты не повторять его ошибок

Президент Украины Петр Порошенко призвал будущих кандидатов на пост главы государства не бросаться пустыми обещаниями, а предлагать реальные программы.

Украинский лидер напомнил напомнил, что ранее ему пришлось извиниться за обещание разрешить конфликт в Донбассе за считанные дни.

«Я призываю состязаться реальными программами, а не фантастическими обещаниями, что с неба будет падать манна, что горы будут золотыми, реки — молочными, а берега — кисельными», — заявил он на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября.

Президент Украины призвал «не разрушать ее (страну. — Ред.) популизмом» и «трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов, которые стоят перед Украиной».

В свою очередь, Порошенко пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить курс на евроинтеграцию, и призвал «не ошибиться на выборах в следующем году».

«Мы с вами сейчас движемся собственным путем из пункта А, который <…> называется «прочь от Москвы», в пункт Б — «даешь Европу». <...> Очень важно подтвердить неизменность нашего проевропейского, нашего независимого, государственного курса», — цитирует Порошенко агентство «РИА Новости».

Президентские выборы на Украине должны состояться весной 2019 года. Действующий лидер пока не заявлял официально о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером рейтинга уже несколько месяцев является бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Также на форуме Порошенко заявил, что без Украины исторический проект Евросоюза не может быть закончен. Он добавил, что Украина — это «еврооптимистическая» страна, с уникальной верой в Европу.