На Украине возбудили дело против детективов антикоррупционного бюро

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Причиной послужило вмешательство в деятельность первого замглавы, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павла Демчины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее, 14 сентября, антикоррупционное бюро возбудило против Демчины дело из-за подозрений в незаконном обогащении. По версии следствия, первый замглавы СБУ в период с апреля 2015 года по конец декабря 2016 года купил активы и «совершил расходы» в размере не менее 6,4 млн гривен ($230 тыс.).

При этом официальный доход Демчины и его семьи на тот момент составлял лишь 2,6 млн гривен ($93 тыс.). Таким образом, разница между официальным доходом и потраченной суммой составила $137 тыс.

Как полагает антикоррупционное ведомство, первый замглавы СБУ совершил «тяжелое коррупционное преступление». В свою очередь, Демчина подал в Генпрокуратуру заявление, в котором обвинил сотрудников НАБУ в уголовных правонарушениях.