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Порошенко нашел повод вновь «помахать ручкой» России

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Закрепление курса Украины в НАТО на конституционно уровне — это еще один повод «помахать ручкой Москве», заявил украинский президент Петр Порошенко на 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве в пятницу, 14 сентября.

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«До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты», — приводит слова президента «РИА Новости».  

Порошенко также обратил внимание, что государство двигается в сторону интеграции в НАТО, при этом «не с пустыми руками», а предлагает этому оборонному блоку «одну из самых сильных армий на континенте».

По его словам, украинцы самостоятельно защищали каждый клочок своей земли и накопили в этом «уникальный» опыт.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что республика — унитарное государство, и «ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать», каким ему быть, сообщает «Федеральное агентство новостей».

3 сентября Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍. В частности, планируется исключить положения конституции, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории страны.

Между тем, Порошенко «прощается» с Россией не в первый раз. Так, в начале января он «помахал ручкой», говоря о введении безвизового режима между Украиной и странами ЕС.

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