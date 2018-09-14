Замглавы СБУ по борьбе с коррупцией заподозрили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины(СБУ) Павлу Демчине в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 14 сентября.

По версии следствия, первый замглавы СБУ в период с апреля 2015 года по конец декабря 2016 года купил активы и «совершил расходы» в размере не менее 6,4 млн гривен ($230 тыс.). Речь, в частности, идет о внедорожнике Range Rover Sport, автомобиле Mersedes-Benz V250, двух земельных участках под Киевом и квартире рядом с ними.

При этом официальный доход Демчины и его семьи на тот момент составлял лишь 2,6 млн гривен ($93 тыс.). Таким образом, разница между официальным доходом и потраченной суммой составила $137 тыс.

Детективы НАБУ пришли к выводу, что ни сам чиновник, ни члены его семьи не имели ранее возможности накопить такие средства. Как полагает антикоррупционное ведомство, Демчина совершил «тяжелое коррупционное преступление».

В четверг, 13 сентября, НАБУ объявило, что подозревает в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который был одним из инициаторов возможного прекращения железнодорожного сообщения с РФ.