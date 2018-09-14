Прямой эфир

Замглавы СБУ по борьбе с коррупцией заподозрили в коррупции

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины(СБУ) Павлу Демчине в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 14 сентября. 

Берут штормом: почему миссия МВФ приехала в Киев в разгар кризиса
Украине снова придется резко сокращать расходы

По версии следствия, первый замглавы СБУ в период с апреля 2015 года по конец декабря 2016 года купил активы и «совершил расходы» в размере не менее 6,4 млн гривен ($230 тыс.). Речь, в частности, идет о внедорожнике Range Rover Sport, автомобиле Mersedes-Benz V250, двух земельных участках под Киевом и квартире рядом с ними. 

При этом официальный доход Демчины и его семьи на тот момент составлял лишь 2,6 млн гривен ($93 тыс.). Таким образом, разница между официальным доходом и потраченной суммой составила $137 тыс.

Детективы НАБУ пришли к выводу, что ни сам чиновник, ни члены его семьи не имели ранее возможности накопить такие средства.  Как полагает антикоррупционное ведомство, Демчина совершил «тяжелое коррупционное преступление».  

В четверг, 13 сентября, НАБУ объявило, что подозревает в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который был одним из инициаторов возможного прекращения железнодорожного сообщения с РФ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко нашел повод вновь «помахать ручкой» России
Климкин обвинил Россию в водной блокаде Крыма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017