Прямой эфир

На Украине заподозрили в коррупции автора идеи о разрыве сообщения с РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который был одним из инициаторов возможного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, подозревают в незаконном обогащении. 

«Министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации», — говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Поезд дальше не идет: Украина закрывает границу с Россией
В раде предрекают крах экономики, но от идеи не отказываются

По данным ведомства, с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года Омелян получил около 5,3 млн рублей официального дохода. При этом его расходы с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили около 8,4 млн рублей, уточняет «Газета.ру».

Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией 16 августа. Позднее сообщалось, что мининфраструктуры Украины засекретило предложения относительно возможного закрытия ж/д сообщения с РФ.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В правительстве Украины увидели выгоду от закрытия ж/д сообщения с Россией
Минтранс России подготовился к остановке ж/д сообщения с Украиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017