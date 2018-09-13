На Украине заподозрили в коррупции автора идеи о разрыве сообщения с РФ

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который был одним из инициаторов возможного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, подозревают в незаконном обогащении.

«Министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации», — говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года Омелян получил около 5,3 млн рублей официального дохода. При этом его расходы с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили около 8,4 млн рублей, уточняет «Газета.ру».

Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией 16 августа. Позднее сообщалось, что мининфраструктуры Украины засекретило предложения относительно возможного закрытия ж/д сообщения с РФ.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение.