В правительстве Украины увидели выгоду от закрытия ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян увидел положительный эффект от возможного закрытия железнодорожного сообщения с Россией, сообщает «Укринформ».

«Эти восемь поездов, которые (сейчас — ред.) курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны, и генерировали бы не меньшую прибыль, а допускаю, и большую, чем они сейчас генерируют на восточном направлении», — заявил Омелян.

По его словам, потенциальное прекращение железнодорожного сообщения с Россией не принесет убытков «Украинским железным дорогам».

Однако подчеркнул, что о сроках решения речь пока не идет.

16 августа Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

Позднее сообщалось, что мининфраструктуры Украины засекретило предложения относительно возможного закрытия ж/д сообщения с РФ.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение.