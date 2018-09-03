Украина засекретила предложения по закрытию железнодорожного сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения по возможному закрытию железнодорожного сообщения с Россией. Об этом ведомство сообщило в ответ на просьбу «Украинских новостей» прокомментировать ситуацию.

СМИ не получат доступа к этим документам, которые предназначены только для служебного пользования, отметили в ведомстве.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил 22 августа, что сдержанно относится к возможному закрытию пассажирского сообщения между двумя странами, передает НСН. По его словам, люди ездят в Россию к родственникам или на заработки.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, являющийся автором инициативы, предложил всем украинцам перевозить своих родственников из России из-за лучшего состояния экологии в стране.

С 2014 года по территории Украины проходит только один транзитный поезд российской ФПК — Москва–Кишинев–Москва. Прямых поездов российского формирования нет. Остальные поезда, курсирующие между двумя государствами, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ.

Авиасообщение между Украиной и Россией полностью прекратилось по инициативе Киева с октября 2015 года.