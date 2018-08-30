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В Киеве посоветовали перевезти родственников из России на Украину

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Фото: TAСС/AP/Efrem Lukatsky
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал гражданам перевезти своих родственников из России на Украину, чтобы семьи не оказались разделенными в случае введения запрета на железнодорожное сообщение между двумя странами.

«Пускай привозят (родственников. — Ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — заявил Омелян в четверг, 30 августа, в эфире телеканала «Прямой».

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Также министр подчеркнул, что правительство будет принимать меры по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками из Донецкой и Луганской областей в Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».

16 августа Омелян заявил о подписании «исторического документа», после которого в Россию «будут ходить только медведи», сообщает «Газета.ру».

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение.

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