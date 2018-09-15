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В Киеве пожаловались на «грязные провокации» РФ в Азовском море

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Фото: facebook.com/Borys Babin
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«Постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что российские пограничники устраивают «грязные провокации» в Азовском море.

В своем Facebook политик изложил инцидент, который якобы произошел в четверг, 13 сентября. 

По его словам, «корабль агрессора» несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и подрезал судно украинской госпогранслужбы. 

Как пояснил чиновник, украинские пограничники идентифицировали «провокатора» как «ПСКА-611 проекта 12150 типа «Мангуст».

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В первой декаде сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. 

В Крыму призвали Украину одуматься и воздержаться от каких-либо провокаций, иначе эти бронекатера станут объектами музейного показа

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