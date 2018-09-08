СМИ узнали о переброске украинских бронекатеров в Азовское море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море, сообщает «Украинский военный портал», ссылаясь на источники в генштабе и командовании военно-морских сил (ВМС).

По данным издания, такие меры последовали после заседания Совета национальной безопасности (СНБО) 6 сентября, на котором было предложено усилить военно-морское присутствие в Азовском море.

Как указывает портал, переброску одного катера засекли в Бердянске утром 8 сентября. Ожидается, что в Азовское море поставят три такие машины, которые будут «наиболее мощными» единицами в этом море.

Также издание напоминает, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Украины путем переброски туда Южной военно-морской базы из Николаева. В дальнейшем там планируется создать катерный дивизион с развертыванием сил и средств.

Между тем подписчики портала в Facebook и «ВКонтакте» отметили, что артиллерийским катерам необходимы и боеприпасы.

«Супер, еще бы ракеты к ним дали, и можно рассекать уверенно», — пишет пользователь Andry Go.

«Поставлять баркасы изначально неукомплектованными это как-то даже перебор)», — посмеялся комментатор с ником Юлиан Кирияк.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

Ранее на этой неделе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ответ на «провокации» Москвы в Азовском море должен использовать сочетание политических и юридических мер безопасности, а также заручиться поддержкой мирового сообщества.