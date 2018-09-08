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Порошенко отказался прогнозировать наступление мира на Украине

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не станет прогнозировать, когда в стране наступит мир. Свою позицию политик озвучил в интервью житомирскому телеканалу «СК1», сообщает его пресс-служба. 

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Прежде всего глава государства высказал мнение, что залогом мира является сильная армия, международная солидарность вокруг Украины и санкции против России. 

«Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее», — ответил Порошенко на уточняющий вопрос, когда именно будет мир.

Вместе с тем глава государства исключил возможность мира на условиях капитуляции Украины.

«Мир, когда Украина поднимает руки вверх, — это не мир для Порошенко и не мир для Украины», — подчеркнул политик. 

Ранее в августе Порошенко высказал мнение, что «ключ от мира» в Донбассе находится отнюдь не в Киеве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне, а в Кремле.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Тогда в Донбассе на волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них военную операцию. 

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