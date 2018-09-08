Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Луганском

Президент Украины Петр Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Луганском, который на данный момент находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Такое заявление политик сделал во время торжественных мероприятий ко Дню основания Винницы в субботу, 8 сентября.

Он отметил, что находясь в Виннице, поздравляет и другие города: Днепр, Николаев, Луцк, Житомир.

«Но отдельно я хочу поздравить Луганск, который находится сейчас на оккупированной территории. И я хочу сказать, что мы сделаем все возможное — и пусть нас услышат луганчане — для того, чтобы мы вернули празднования Дня украинского города Луганск вместе с украинским суверенитетом и вместе с украинским флагом», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Однако, пользователи Twitter отнеслись к намерениям украинского лидера весьма скептически.

«Не надо, не старайся! Люди из Луганска и моя родня против, категорически», — предупредила @ignatenkoluba11.

«Вот тебе пятак на водку, и пошел отсюда вон!(с)», — пишет @MorebeerForever.

Порошенко обещает поднять украинский флаг над городами Донбасса не в первый раз. Так, 26 августа он заверил, что скоро украинский флаг поднимется над Донецком.

Также украинский лидер неоднократно пытался обозначить якобы украинскую принадлежность крымских городов и собирался над ними сине-желтый флаг.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тыс. человек.