Порошенко задумал интегрировать Украину в НАТО и ЕС без разрешения России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует спрашивать разрешения своего российского коллеги Владимира Путина на европейскую и североатлантическую интеграцию. Свою позицию политик озвучил в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

«Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая Азовским морем», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это «исключительно суверенное право украинского народа».

Президент обратил внимание, что, согласно соцопросам, большинство украинцев поддерживает «европейское и североатлантическое движение» страны.

Также Порошенко напомнил, что на днях Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) четко определил планы, «начиная от военных и заканчивая экономическими», где Россия «должна ответить за нарушения законов и международного права».

3 сентября Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍. В частности, планируется исключить положения конституции, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории страны.

Кроме того, 6 сентября украинский СНБОН рассмотрел вопрос о мерах по обеспечению интересов Киева в Азовском море и меры по прекращению действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ.