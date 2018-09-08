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Порошенко задумал интегрировать Украину в НАТО и ЕС без разрешения России

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Krystian Dobuszynski
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует спрашивать разрешения своего российского коллеги Владимира Путина на европейскую и североатлантическую интеграцию. Свою позицию политик озвучил в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

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«Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая Азовским морем», — приводит слова Порошенко его пресс-служба. 

Он подчеркнул, что это «исключительно суверенное право украинского народа». 

Президент обратил внимание, что, согласно соцопросам, большинство украинцев поддерживает «европейское и североатлантическое движение» страны.  

Также Порошенко напомнил, что на днях Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) четко определил планы, «начиная от военных и заканчивая экономическими», где Россия «должна ответить за нарушения законов и международного права».

3 сентября Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍. В частности, планируется исключить положения конституции, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории страны

Кроме того, 6 сентября украинский СНБОН рассмотрел вопрос о мерах по обеспечению интересов Киева в Азовском море и меры по прекращению действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ.

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