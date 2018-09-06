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СНБО изучил вопрос об обеспечении интересов Киева в Азовском море

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Фото: пресс-служба администрации президента Украины
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг, 6 сентября, рассмотрел вопрос о мерах по обеспечению интересов Киева в Азовском море. Вступительное слово украинского президента Петра Порошенко транслировали украинские телеканалы, само заседание прошло в закрытом режиме.

СНБО рассмотрел меры, предложенные МИД Украины по прекращению действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ.

В ходе заседания в том числе предложили усилить военно-морское присутствие в Азовском море, создать корабельно-катерную группировку военно-морских сил Украины, пишет РЕН ТВ.

Ранее на этой неделе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ответ на «провокации» Москвы в Азовском море должен использовать сочетание политических и юридических мер безопасности, а также заручиться поддержкой мирового сообщества.

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