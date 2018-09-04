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Климкин раскрыл план «борьбы» с Россией в Азовском море

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Киев в ответ на «провокации» Москвы в Азовском море должен использовать сочетание политических, юридических мер безопасности, а также заручиться поддержкой мирового сообщества. Такой план озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам дипломата, власти Украины прекрасно понимали, что Россия «начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки».

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Он, в частности, назвал фундаментальной ошибкой, что в Азовском море не была проведена делимитация линии государственной границы между Украиной и Россией.

«С морской границей мы сначала доведем дело с нашим арбитражным иском в рамках Конвенции по морскому праву, получим четкие юридические выводы, а потом будем работать по логике обычного, нормального территориального моря», — сказал Климкин.

Глава МИДа добавил, что друзья и партнеры Украины имеют понимание относительно происходящей ситуации.

Также министр отметил важность военного присутствия на побережье, поскольку без этого «не победить».

В 2004 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

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