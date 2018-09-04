В раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен прекратить работу российских СМИ в стране, включив их в санкционные списки. Такое предложение озвучила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

По ее словам, «московские рупоры» — это такое оружие в войне с Украиной, как и танки, поскольку они ежедневно «стреляют в мозги людей».



«Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты независимости от Кремля», — написала нардеп в своем Facebook.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информагентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина», отмечает RT.

Кроме того, Киев с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их из страны и запрещает въезд на свою территорию на определенный срок.