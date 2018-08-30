Климкин призвал «дать отпор» России в Азовском море

Ситуацию с «российскими провокациями» в Азовском море невозможно решить только юридическим путем, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 30 августа.

«Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению чиновника, Россия пытается использовать «милитарный потенциал», нарушая любые договоренности.

Климкин добавил, что вопрос ситуации в Азовском море будет поднят на Генассамблее ООН в сентябре.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.

При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

Тем не менее ВМС Украины решили увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в акватории Азовского моря. Предполагается, что подобные меры позволят обеспечить «защиту всех рубежей» и мирную производственную деятельность в море.