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Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Украинское командование в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко.

По словам Воронченко, данные меры позволят надежно защитить рубежи и осуществлять мирную производственную деятельность на азовском направлении.

Ранее в Верховной раде призвали отменить соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, которое было подписано в 2004 году.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В ответ в Киеве заявили, что число заходов кораблей в порты Мариуполь и Бердянск уменьшилось на 10%, отмечает «Газета.ру». По их мнению, это связано с нежеланием владельцев судов проходить контроль российской стороны.

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