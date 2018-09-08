Эксперт объяснил заявление о «пробившей дно» Украине

Украинские чиновники с помощью громких заявлений в предвыборный период могут добиваться того, чтобы на них обратили внимание, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Так он прокомментировал заявление бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что страна «давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам».

По словам Манойло, у нынешнего президента Украины Петра Порошенко рекордно низкий рейтинг, поэтому политики ругают его и стараются отмежеваться.

«К тому же Евгений Червоненко — бывший чиновник, который надеется при смене власти вернуть себе теплый кабинет, надеется, что его заметят [Юлия] Тимошенко со своим блоком или другие силы», — приводит слова эксперта RT.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. Парламентские выборы должны состояться осенью того же года. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах по выдвижению своей кандидатуры на высший государственный пост.