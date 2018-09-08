В Киеве назвали поражением соглашение с Россией по Азовскому морю

Подписание в 2003 году договора по сотрудничеству в Азовском море с Россией стало для Украины формальным поражением. Об этом говорится в статье под названием «Кессонная болезнь договорных отношений Украины с РФ» в издании «Зеркало недели», которую написали замглавы МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник министра Тарас Качка.

«Цель постоянного давления со стороны России была понятна: оставить всё, как было во времена Советского Союза. В случае Азова и Керченского пролива — это статус внутренних вод», — пишут политики.

Они также утверждают, что Москва «добилась своего после откровенной угрозы силой» во время конфликта вокруг принадлежности острова Тузла в Керченском проливе.

Вместе с тем дипломаты обратили внимание, что разрывом договора по Азову «ошибок не исправить», но соглашение можно просто не пролонгировать.

«Наша задача не просто отмахнуться от всего этого наследия, как от хлама (хотя львиная доля договоров с Россией им и является), а заставить Россию свои обязанности соблюдать», — заключили дипломаты.

В 2003 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.