Депутат Госдумы призвал Киев воздержаться от провокаций в Азовском море

Украинским властям необходимо одуматься и воздержаться от каких-либо провокаций в Азовском море, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал информацию о том, что вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку у берегов Азовского моря. По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко, такие меры были предприняты для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе».

«Если киевские власти задумали очередную провокацию, то мы призываем их одуматься, иначе, в случае противоправных действий, их хваленые бронекатера будут арестованы и доставлены в российскую гавань в Севастополе, где мы сделаем из них объекты музейного показа», — приводит слова Шеремета «РИА Новости».

Он пояснил, что у России достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым провокациям. Как напомнил депутат, Азовское море является водами свободного пользования, поэтому Москва больше не допустит «сомалийского захвата» Украиной российских рыбаков, как это было с судном «Норд».

Шеремет добавил, что Киеву пора прекратить жить в выдуманном мире, делая из братского государства врага.

В 2003 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.