Украинское командование перебросило войска к Азовскому морю

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку у берегов Азовского моря, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

Как написал генерал-полковник в Facebook, данные меры были приняты для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе» и «надежной обороны морского побережья».

Ранее украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Такие меры последовали после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 6 сентября, на котором было предложено усилить военно-морское присутствие в регионе.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.