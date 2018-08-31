Посольство РФ призвало США не вступаться за подопечных в Азовском море

Посольство России в США призвало американские власти не вступаться за подопечных, которые бесчинствуют на Азовском море. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического представительства.

Кроме того, в дипведомстве призвали американцев обратить свое внимание на другой вопрос, а именно содержание российских граждан в тюрьмах США, сообщает «РИА Новости».

30 августа официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Госдепартамент США призвал Россию не препятствовать международным морским перевозкам в Азовском море и Керченском проливе.

В тот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуацию с «российскими провокациями» в Азовском море невозможно решить только юридическим путем.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.

При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.