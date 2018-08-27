Киев исключил разрыв соглашения с Россией по Азовскому морю

Киев не собирается денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Ее слова приводятся в Twitter украинского внешнеполитического ведомства.

По словам политика, о разрыве договоренностей «не может быть и речи», поскольку в обратном случае у России появилась бы возможность заявить о территориальном споре.

«Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — приводит ее заявление «Газета.ру».

Ранее в августе с призывом отменить соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива выступил депутат Верховной рады Иван Винник.

Соответствующая договоренность была достигнута в 2004 году. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, отмечает «Федеральное агентство новостей».