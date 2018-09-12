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В Сети обсуждают выгнавшего украинского эксперта Норкина

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Фото: youtube.com
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Пользователи соцсетей прокомментировали скандал, произошедший на канале НТВ во время политической программы «Место встречи». 

Ведущий ток-шоу Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за то, что тот его постоянно перебивал. Гость никак не унимался, в связи с чем журналист потребовал отключить у него микрофон и попросил выйти из студии.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» высказали свое мнение насчет произошедшего конфликта. Одни написали, что Норкин правильно сделал, что выгнал гостя. Другие же предположили, что это всё «цирк» и подобные конфликты прописаны в сценарии передачи. (Орфография и пунктуация авторов сохранена). 

«Какой он эксперт? Обыкновенный провокатор. Норкин правильно сделал, что выставил его вон. Представляю, какой сейчас вой начнётся, о цензуре, свободе слова и прочий бред», — отмечает Полина Бекова. 

«Молодец Норкин! Жаль, что ускорение пенделем не придал этому бандеровцу!
Этот старый укро-пень, вообще отмороженный на всю голову!» — оценил Сергей Иванов. 

«Браво!!! Раз не умеет апеллировать аргументами, а только свои больные фантазии выдавать, то нечего ему делать на передаче», — восторгается Лариса Камышова. 

«Это шоу за наши деньги, и мы это всё оплачиваем. И этим украинским экспертам мы платим они думаете так просто себя шутками выставляю», — утверждает Максим Шушков. 

«Ведущий неправ хотя бы потому, что позволил себе маты в конце этой ситуации», — отметила Нина Мацкевич. 

Между тем это не первый скандал с участием Норкина на его ток-шоу. В феврале 2018 года журналист подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым из-за ситуации в Донбассе.

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