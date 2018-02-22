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Телеведущий Норкин подрался с украинским экспертом в прямом эфире

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Телеведущий Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым во время обсуждения ситуации в Донбассе в прямом эфире телеканала НТВ. Инцидент произошел на программе «Место встречи» в четверг, 22 февраля.

Конфликт начался со слов немецкого депутата Андреаса Маурера, который заявил, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. Украинский эксперт очень бурно выражал негодование и потребовал доказательств. Норкин подошел к нему и попытался взять за плечо, после этого началась потасовка.

«Приглашенный эксперт, якобы европеец, обвинял мою страну в геноциде детей в поселке Зайцево. Это была неправда, я возмутился, после этого разгорелся конфликт, который закончился дракой», — прокомментировал произошедшее Суворов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Политолог рассказал, что после этого охрана вывела его из студии в костюмерную, примерно через полчаса он уехал. Суворов также отметил, что не намерен жаловаться на случившееся.

«Это мужской разговор, мужская драка, какие могут быть претензии», — сказал он.

Андрей Норкин отказался комментировать произошедшее.

30 января тележурналист Николай Сванидзе и публицист Максим Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» после спора о политике Сталина во Второй мировой войне. Шевченко обвинил Сванидзе в «плевании на могилы» советских солдат. 

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