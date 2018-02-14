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ВГТРК отказала Литве в требовании цензуры в эфире

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Медиахолдинг ВГТРК отказал Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы в цензуре материалов в эфире. Вильнюс приостановил вещание телеканала «РТР-Планета» за нарушение директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и литовских законов.  

«В редакционной политике ВГТРК начисто отсутствует политическая цензура в отношении приглашенных гостей, да и вообще в целом в отношении программ», — заявил глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

По его мнению, литовская сторона ожидает цензуры политических ток-шоу. Подобные требования «лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом», подчеркнул Федоров.

Тем не менее, ВГТРК готов выслушать мотивированную позицию Вильнюса, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как писал iz.ru, 12 февраля вступил в силу закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в Молдавии.

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