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Ирина Роднина раскритиковала «новогодние огоньки» на телевидении

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Советская фигуристка и депутат Государственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина раскритиковала сюжет «новогодних огоньков» на российском телевидении.

На странице аккаунта rishikesh news в Twitter появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, повторяющихся каждый год с неизменным составом участников.

«Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребанное дежавю, которое переживает страна из года в год», — говорится в посте. Данное сообщение Роднина поддержала, ретвинув его на своей страничке.

«Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед», — написала Роднина.

 

 

Высказывание фигуристки вызвало бурную реакцию пользователей Twitter, в связи с чем мнение пользователей о реплике Родниной разделилось.

Как сообщал портал iz.ru, в конце августа 2017 года Ирина Роднина была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

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