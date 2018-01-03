Ирина Роднина раскритиковала «новогодние огоньки» на телевидении

Советская фигуристка и депутат Государственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина раскритиковала сюжет «новогодних огоньков» на российском телевидении.

На странице аккаунта rishikesh news в Twitter появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, повторяющихся каждый год с неизменным составом участников.

«Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребанное дежавю, которое переживает страна из года в год», — говорится в посте. Данное сообщение Роднина поддержала, ретвинув его на своей страничке.

«Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед», — написала Роднина.

Это,примерно,как я бы сейчас выехала на лед🙃 https://t.co/5i2TVMu6IF — Irina Rodnina (@IRodnina) 1 января 2018 г.

Высказывание фигуристки вызвало бурную реакцию пользователей Twitter, в связи с чем мнение пользователей о реплике Родниной разделилось.

Как сообщал портал iz.ru, в конце августа 2017 года Ирина Роднина была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.