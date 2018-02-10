Производственную гимнастику предлагают возродить на радио и ТВ

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением возродить в эфире отечественного телевидения и радио производственную гимнастику. Соответствующее предложение он направил министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову.

«Вместо одного или двух блоков рекламы можно было бы разместить несколько передач с записью гимнастики. Эта мера станет хорошим шагом нашей страны в направлении реальной заботы о здоровье нации и будущих поколений», — приводит текст письма «РИА Новости».

Предлагается запускать блоки с производственной гимнастикой на главных теле- и радиоканалах в утренние и рабочие часы. Петров отмечает, что большинство людей «прикованы к своим офисным креслам и кабинетам», а сидячий образ жизни «негативно сказывается на здоровье сотен тысяч и миллионов работников по всей стране». Петров подчеркивает, что подобная практика широко применима в Японии и странах Запада.

«Здоровый и бодрый сотрудник обладает более высокой производительностью и, как следствие, представляет больший интерес с точки зрения экономической привлекательности в глазах работодателя и в глазах государства», — пишет он.