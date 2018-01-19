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Милонов предложил оформлять бутылки свидетельствами о вреде алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На этикетках бутылок со спиртными напитками должны размещаться документальные свидетельства наносимого алкоголем вреда — фотографии пораженных органов человека или краткие истории о трагедиях, связанных с выпивкой. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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«На каждой бутылке с алкоголем должны быть изображения о вреде употребления, как это существует на сигаретах. Мы должны отказаться от красивых и цветастых заманчивых упаковок с выпивкой. Алкоголь — это яд, нельзя забывать об этом», — пояснил парламентарий свою инициативу.

По словам Милонова, он готов оформить эту идею в виде отдельного законопроекта, сообщает «РИА Новости».

Ранее проект «Трезвая Россия» разработал макеты предполагаемых иллюстраций о вреде употребления спиртного. Изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки, уверены активисты.

Визуальные варианты оформления планируется утвердить в Минздраве и Росалкогольрегулировании для обязательного размещения на таре спиртных напитков.

Как писал iz.ru, по расчетам наркологов, Россия будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения по потреблению алкоголя через десять лет.

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