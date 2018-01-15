Онищенко высказался за принудительное лечение алкоголиков

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказался за принудительное лечение больных алкоголизмом.

«Ни один алкоголик, безусловно, не считает себя алкоголиком. Поэтому принудительное лечение — это социально необходимая мера для общества», — считает он.

Пьющий человек наносит ущерб своим близким, «расшатывает психическое здоровье детей», передает «РИА Новости» аргументацию парламентария.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что в весеннюю сессию на рассмотрение палаты может поступить законопроект об обязательном лечении от алкоголизма. Он коснется людей, совершивших повторные административные нарушения. При отказе от помощи наркологов гражданин может быть отправлен в тюрьму на срок до года.

Как писал iz.ru, Федеральный медцентр психиатрии и наркологии имени Сербского пришел к выводу, что всё большее число россиян отказывается от самостоятельного решения проблем с алкоголем.