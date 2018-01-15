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Онищенко высказался за принудительное лечение алкоголиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказался за принудительное лечение больных алкоголизмом.

«Ни один алкоголик, безусловно, не считает себя алкоголиком. Поэтому принудительное лечение — это социально необходимая мера для общества», — считает он.

Пьющий человек наносит ущерб своим близким, «расшатывает психическое здоровье детей», передает «РИА Новости» аргументацию парламентария.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что в весеннюю сессию на рассмотрение палаты может поступить законопроект об обязательном лечении от алкоголизма. Он коснется людей, совершивших повторные административные нарушения. При отказе от помощи наркологов гражданин может быть отправлен в тюрьму на срок до года.

Как писал iz.ru, Федеральный медцентр психиатрии и наркологии имени Сербского пришел к выводу, что всё большее число россиян отказывается от самостоятельного решения проблем с алкоголем.

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