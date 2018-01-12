Нарколог усомнился в эффективности устрашающих картинок на бутылках с алкоголем

Размещение устрашающих иллюстраций на упаковках алкогольной продукции вряд ли значительно снизит уровень потребления спиртного в России. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что человека, который привык пьянствовать и курить, ничего не испугает. Только какие-то запреты, которые реально работают. Ограничение потребления, законодательное ограничение — по месту, по времени — тогда, наверное, это работает», — полагает эксперт.

Ранее 12 января руководитель проект «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сообщил RT, что Минздрав рассмотрит идею о размещении на упаковках спиртного «отрезвляющих» картинок. Данная инициатива принадлежит организации.

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– пояснил Хамзаев.

С середины ноября прошлого года в России вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Документ предусматривает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями, причем на обеих сторонах упаковки, а не на одной, как раньше.

Пугающие изображения на пачках сигарет, оповещающие о вреде курения, появились в России летом 2013 года. С 2014 года россиянам запрещено курить в кафе и ресторанах.