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Минсельхоз инициирует повышение минимальной цены на коньяк на 34%

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Минсельхоз предложит Минфину повысить минимальную розничную цену на коньяк в 2018 году до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» сообщил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности в министерстве Евгений Ахпашев.

Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рублей за 0,5 л. Инициатива Минсельхоза увеличит ее более чем на треть (+34,8%).

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», — пояснил глава департамента.

Эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта, доля которого на данный момент составляет на рынке около 60%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

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