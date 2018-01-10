В Госдуму внесен законопроект об увольнении за пьянство на работе

Законопроект о праве работодателей отправлять своих работников на тестирование на алкоголь или наркотики внесен в среду, 10 января, на рассмотрение Госдумы. В случае отказа пройти освидетельствование сотрудники могут быть уволены, говорится в тексте.

Авторами инициативы выступили сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин, а также депутат Госдумы Николай Говорин. Парламентарии напоминают, что, согласно Трудовому кодексу РФ, появление сотрудника на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения является грубым нарушением, за которое нужно увольнять. При этом отмечается, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве.

В тексте документа говорится о том, что направление на медосвидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени. Сотрудник должен пройти процедуру в течение двух часов с момента его получения.

Кроме того, сенаторы предлагают нежелание сотрудника пройти медосвидетельствование рассматривать как доказательство состояния опьянения.

Портал iz.ru писал о заявлении председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты в ходе весенней сессии намерены рассмотреть и принять 23 законопроекта. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение послания президента РФ Владимира Путина законодательной базой.